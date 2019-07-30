На Украине возбудили еще одно дело против Петра Порошенко

Против Петра Порошенко возбудили новое уголовное дело сообщило издание «Страна.ua». Бывшего украинского лидера обвиняют во вмешательстве в судебный процесс и в давлении на судей. Заявитель — экс-глава Апелляционного суда

Киева Антон Чернушенко. Порошенко требовал от него выносить неправосудные решения. Против экс-президента Украины уже скопилось девять уголовных дел.