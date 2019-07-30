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Синоптики спрогнозировали облачную и холодную погоду в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Московской области во вторник, 30 июля, говорится на сайте Гидрометцентра.

«По области во второй половине дня местами небольшой дождь», — сообщили синоптики.

Температура воздуха днем составит 13–15 градусов. Ветер будет северо-западный 7–12 м/с, атмосферное давление — 740 мм рт. ст.

Ночью облачная погода сохранится, возможен небольшой дождь. Температура воздуха опустится до 7–9 градусов. Ветер северо-западный 6–11 м/с, местами порывы 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

28 июля москвичей предупредили о температурном антирекорде — ожидалось, что к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла.

По прогнозам специалистов, последние дни июля в Москве станут самыми пасмурными за месяц.

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