Синоптики спрогнозировали облачную и холодную погоду в Москве

Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве и Московской области во вторник, 30 июля, говорится на сайте Гидрометцентра.

«По области во второй половине дня местами небольшой дождь», — сообщили синоптики.

Температура воздуха днем составит 13–15 градусов. Ветер будет северо-западный 7–12 м/с, атмосферное давление — 740 мм рт. ст.

Ночью облачная погода сохранится, возможен небольшой дождь. Температура воздуха опустится до 7–9 градусов. Ветер северо-западный 6–11 м/с, местами порывы 12–17 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

28 июля москвичей предупредили о температурном антирекорде — ожидалось, что к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла.

По прогнозам специалистов, последние дни июля в Москве станут самыми пасмурными за месяц.