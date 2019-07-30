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За одну неделю в Японии от сильной жары погибли 11 человек

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Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda
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Только за одну неделю с 22 по 28 июля из-за сильной жары в Японии погибли 11 человек, еще около 5,7 тыс. госпитализированы. Соответствующие данные приводит во вторник, 30 июля, Главное пожарное управление страны (выполняет функции МЧС и скорой помощи).

Как отмечается, в первую половину лета погода в Японии была крайне холодной и дождливой, однако на прошлой неделе температура стала резко повышаться. В большинстве регионов острова Хонсю воздух прогревался до 35 градусов, передает ТАСС.

Пострадавшие и умершие в основном — люди пожилого возраста, которые зачастую не пользуются кондиционерами. Местные власти призывают граждан не находиться на солнце длительное время, пить побольше жидкости и носить головные уборы.

В 2018 году от сильной жары в Японии погибло свыше 150 человек, еще десятки тысяч попали в больницы.

Ранее специалисты университета Монаша в Мельбурне предупредили, что к 2080 году число погибших от жары в тропических и субтропических регионах Земли увеличится почти в пять раз.

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