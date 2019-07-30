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Порошенко отказался от охраны и покинул страну вместе с семьей

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Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны (предоставляется пожизненно всем бывшим лидерам страны) и покинул страну вместе с семьей.

По предварительным данным, он улетел в Турцию на отдых. Неизвестно, на какой именно срок он отказался от госохраны.

При этом разговоры о том, что Порошенко хочет покинуть территорию Украины, ходят давно. Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на украинские СМИ, бывший лидер якобы намеревался создать общественную организацию в Западной Европе и уехать представлять ее интересы.

6 июля стало известно, что Порошенко снял $34 млн наличными в Международном инвестиционном банке после инаугурации Владимира Зеленского. Наличные он выводил со счета небольшими суммами по $1–2 млн.

14 июля украинское издание Elise Journal со ссылкой на источники в молдавской прокуратуре сообщило о наличии у Порошенко пяти паспортов на разные имена. Отмечалось, что политик является гражданином сразу пяти стран, несмотря на то, что на Украине запрещено иметь двойное гражданство.

Ранее против Порошенко возбудили восемь уголовных дел. В частности, экс-президента обвиняют в государственной измене, легализации преступных доходов, неуплате налогов и узурпации власти.

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