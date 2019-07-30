Пакистанский журналист рассказал о наводнениях, стоя по горло в воде

Профессия журналиста трудна, опасна и креативна. В Пакистане репортер вышел в эфир, стоя с микрофоном по горло в воде. Таким образом корреспондент решил показать последствия разлива воды в провинции Синд. Уже затопило посевы, под угрозой села, но местные власти не принимают никаких мер.