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Тактико-технические характеристики ЗРПК «Панцирь-С1»

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» — это универсальное средство борьбы с воздушными целями, имеющими скорость до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тыс. м. Комплекс может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 до 15 тыс. м.

«Панцирь-С1» может вести прицельную стрельбу во время движения. Вооружение комплекса состоит из двух спаренных 30-миллиметровых зенитных автоматов 2А38М с дальностью стрельбы 4 км и 12 управляемых зенитных ракет (ЗУР) 57Э6, размещенных в двух блоках с каждой стороны боевого модуля. Время развертывания — менее пяти минут, время реакции — четыре-шесть секунд. Экипаж состоит из трех человек.

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