Мужчина столкнул ребенка под поезд в Германии

Неизвестный мужчина задержан в немецком городе Франкфурт-на-Майне по подозрению в том, что он столкнул ребенка под поезд. Об этом сообщил информационный портал Hessenschau.

Инцидент произошел утром в понедельник, 29 июля, на центральном вокзале города. По предварительным данным, неизвестный столкнул восьмилетнего мальчика на пути перед подъезжающим высокоскоростным поездом ICE. Ребенок скончался на месте.

Свидетелями происшествия стали несколько человек. Они заявили, что злоумышленник был в темной одежде, спустя некоторое время полиция смогла задержать подходящего под описание подозреваемого.

Как уточняет «Газета.ру», задержанный имеет африканское происхождение, его мотивы на данный момент неизвестны. Также стало известно, что мужчина пытался столкнуть еще одного человека с платформы.

Сразу после трагедии на место происшествия прибыли 16 машин скорой помощи, вертолет и полиция. Некоторым людям после увиденного потребовалась медицинская помощь.

25 июля в Сети появилась видеозапись того, как в Екатеринбурге на станции метро «Чкаловская» с платформы упал мальчик, который увлекся игрой на планшете.