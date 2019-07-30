Прямой эфир

Российский альпинист потерялся в горах Киргизии

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Ошской области Киргизии начались поиски российского альпиниста. Турист 1974-го года рождения пропал во время спуска с пика Ленина. В последний раз он выходил на связь 27 июля, когда находился на высоте примерно 5000 м.

В район поисков направились спасатели МЧС Киргизии. Уже прочесывают северный склон горы специалисты из частной туристической компании, которая принимала россиянина. Пик Ленина находится на границе Киргизии и Таджикистана. Это одна из высочайших вершин Памира — 7134 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели сняли со склона Эльбруса заболевшего москвича
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017