Российский альпинист потерялся в горах Киргизии

В Ошской области Киргизии начались поиски российского альпиниста. Турист 1974-го года рождения пропал во время спуска с пика Ленина. В последний раз он выходил на связь 27 июля, когда находился на высоте примерно 5000 м.

В район поисков направились спасатели МЧС Киргизии. Уже прочесывают северный склон горы специалисты из частной туристической компании, которая принимала россиянина. Пик Ленина находится на границе Киргизии и Таджикистана. Это одна из высочайших вершин Памира — 7134 м.