Восьмилетние школьники в Екатеринбурге разыграли ограбление магазина

Настоящий разбой не оправдает даже юный возраст. В Екатеринбурге восьмилетние школьники разыграли ограбление в магазине детских товаров. Один из нападавших был вооружен пистолетом и даже пустил его в ход. Оружие оказалось игрушечным и, похоже, только разозлило продавщицу.

Женщина попыталась закрыть торговый павильон до прибытия полиции. Но одному из мальчиков всё же удалось убежать. Второму теперь придется отдуваться за себя и за коллегу. Больше всех за детский разбой достанется родителям нападавших.