Британский магазин начал продавать товары к Новому году

До Нового года каких-то пять месяцев — уже пора покупать подарки. Видимо, такая логика у руководства одного лондонского магазина. Там в июле в продажу поступили новогодние елки, игрушки, фигурки Санта-Клауса. Зато можно сэкономить. А может, это просто ликвидация прошлогодней коллекции?