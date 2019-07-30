Бегун из США рисует картины на картах с помощью фитнес-трекера

Любите публиковать маршрут своей пробежки в соцсетях? Житель Сан-Франциско пошел дальше — он переводит километры в картины. Рисунки на картах спортсмен делает с помощью фитнес-трекера. Чтобы получилась Фрида или котик, надо оббежать город вдоль и поперек.