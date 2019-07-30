Названа дата начала продаж арбузов в Москве

Скоро последний месяц лета, но не спешите расстраиваться. Август — начало продаж дынь и арбузов. В Москве бахчевые развалы начнут работать уже в эти выходные. Торговые точки откроют во всех районах столицы. Примерная стоимость арбуза — 25–30 рублей за 1 кг, а дыни — 60–80 рублей за 1 кг.