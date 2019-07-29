Парк «Ботаника» в Орле благоустроят к сентябрю

В срок до 1 сентября архитектурно-строительная компания «ЭТАЛОН» взялась освоить средства в размере около 9,228 млн рублей на второй очереди благоустройства парка «Ботаника» в Орле. У горожан возникло много вопросов по поводу вырубки деревьев.



Депутат Михаил Вдовин, вице-спикер Орловского облсовета, пояснил, что работы проводятся по решению комиссии, которая в присутствии общественников производила разметку, под контролем городского управления коммунального хозяйства (УКХ). Также, по словам народного избранника, было объявление об удалении зеленых насаждений, передает InfoOrel.ru.

Напомним, в Орле ищут подрядчика на благоустройство ландшафтного парка «Дворянское гнездо». Документацию выставили на аукцион повторно, из-за того что в первый раз так и не было прислано ни одной заявки.