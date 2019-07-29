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Памятник физиологу Павлову установят в Рязани

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В Рязани появится второй памятник физиологу Ивану Павлову. Об этом «Рязанским ведомостям» рассказала скульптор Раиса Лысенина.

Скульптуру установят у физиологического факультета РязГМУ на улице Маяковского. «У подножия столба с бюстом будет лежать собака, обычная дворняга», — сообщила Лысенина.

Памятник будет посвящен не только ученому, но и животным, принимавшим участие в исследованиях. Его создание приурочат к 170-летию со дня рождения Павлова. Как напоминает РИА «7 новостей», один памятник физиологу уже есть напротив областной филармонии в Рязани.

Академик Иван Петрович Павлов (1849–1936) был членом 130 академий, университетов и международных обществ. Работы, проведенные ученым на протяжении почти 65 лет, в основном группируются около трех разделов — физиологии кровообращения, физиологии пищеварения и физиологии мозга. Исследования Павлова оказали большое влияние на развитие психологии и педагогики.

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