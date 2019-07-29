Американский военный пытался провезти ракетную установку как сувенир

В багаже пассажира в аэропорту американского города Балтимора нашли ракетную установку, пишет в понедельник, 29 июля, ABC News.

Мужчину задержали и допросили. Он рассказал, что является военным и возвращается со службы в Кувейте, а ракетную установку решил привезти как сувенир. Отмечается, что она непригодна для боевого применения и передана специалистам для уничтожения.

В результате пассажиру все-таки разрешили сесть на самолет и улететь домой в Джексонвилл.

В октябре прошлого года в международном аэропорту американского Балтимора (штат Вашингтон) задержали мужчину за провоз в багаже винтовки. По словам пассажира, он не знал об оружии в сумке, так как ее собирала мама.

Как рассказали сотрудники Управления транспортной безопасности (TSA), инцидент произошел 12 октября. В сумке у 22-летнего молодого человека была обнаружена винтовка калибра 10,16 мм, по предварительным данным, она была не заряжена.