Журналист Financial Times восхитился российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет «РИА Новости».

Речь идет о сумме поступлений от НДС. Джайлс высоко оценил создание в России двух центров с данными, в которые компании отправляют данные каждого счета-фактуры. Кроме того, ритейлер обязан пользоваться кассами, связанными с такими центрами. Таким образом, в любой момент можно проверить в режиме реального времени перечислялась ли сумма НДС с каждой покупки в государственную казну.

«Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», — восхитился журналист.

24 июля депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении поправки к Налоговому кодексу, которые устанавливают льготный 10% НДС в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.

Под нововведения попадают фрукты и ягоды, включая виноград.