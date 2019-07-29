Прямой эфир

Журналист Financial Times восхитился российской системой налогообложения

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет «РИА Новости».

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей
Рост цен на 5-7% может произойти на фоне повышения НДС на пальмовое масло

Речь идет о сумме поступлений от НДС. Джайлс высоко оценил создание в России двух центров с данными, в которые компании отправляют данные каждого счета-фактуры. Кроме того, ритейлер обязан пользоваться кассами, связанными с такими центрами. Таким образом, в любой момент можно проверить в режиме реального времени перечислялась ли сумма НДС с каждой покупки в государственную казну.

«Это будущее налоговой службы — цифровое, в режиме реального времени и никаких тебе деклараций. В течение каких-то 90 секунд власти получают отчеты о каждой сделке в России — от Санкт-Петербурга до Владивостока», — восхитился журналист.

24 июля депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном чтении поправки к Налоговому кодексу, которые устанавливают льготный 10% НДС в отношении отдельных видов плодово-ягодной продукции.

Под нововведения попадают фрукты и ягоды, включая виноград.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдума проголосовала за 10% НДС на фрукты и ягоды
Медведев снизил НДС на плодово-ягодную продукцию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017