Прямой эфир

В Центробанке спрогнозировали рост обеспеченности россиян жильем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
Квартирный запрос: регионам может не хватить строителей
Национальный проект «Жилье и городская среда» потребует много рабочих рук

К концу 2024 года средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв. м, то есть до 27,6 кв. м на человека благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сказано в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года, с которой ознакомились «Известия».

В документе утверждается, что данный показатель выше цифр 1995 года в 1,5 раза. Уровень обеспеченности жильем в России выше, чем в ряде других стран, таких как Япония (16 кв. м) и Бразилия (19 кв. м), однако по-прежнему отстает от, например, Германии (39 кв. м) и США (70 кв. м).

Эксперты полагают, что активно улучшать жилищные условия россиянам не позволяет уровень доходов. Исправить ситуацию поможет более динамичное расселение ветхих и аварийных домов.

Подробнее — в материале «Известий»:

С расширением: россиян обеспечат дополнительной жилплощадью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страхование жилья от ЧС будет стоить в регионах около 300 рублей в год
Сбербанк рассказал о влиянии ипотечных каникул на ставки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017