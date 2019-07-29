Больше 11 тыс. семей получили выплаты при рождении детей на Кубани

В Краснодарском крае 11 тыс. семей получили выплаты при рождении первенца, а также третьего и последующих детей. Об этом стало известно в ходе расширенного совещания, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщает пресс-служба краевой администрации, на совещании обсудили реализацию национальных проектов в регионе. По нацпроекту «Демография» освоили 48,5% средств. На выплаты за рождение детей направили 2,8 млрд рублей, пишут «Кубанские новости».

В Краснодарском крае для привлечения общественности к отслеживанию хода работ по нацпроектам разрабатывается региональный портал. На нем планируют разместить всю информацию о проектах и объектах, что позволит следить за ситуацией. Через портал также можно будет внести свои предложения.