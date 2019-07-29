Дети на Урале обстреляли продавщицу из игрушечного пистолета

Два младшеклассника в Екатеринбурге обстреляли продавщицу из игрушечного пистолета. Об этом 29 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главк МВД Урала.

Инцидент произошел 26 июля в Железнодорожном районе Екатеринбурга. По информации ведомства, продавщица пыталась поймать с поличным детей, которых ранее подозревали в воровстве игрушек. Один из мальчиков начал стрелять в нее из игрушечного пистолета с шариками. Одному ребенку удалось скрыться, а второго задержал и передал полицейским сотрудник магазина. Продавщица в результате стрельбы не пострадала.

В главке МВД отмечают, что дети неоднократно наведывались в данный магазин и давно вызывали подозрения у работников. Также уточняется, что сейчас с мальчиками работают представители территориального ОВД из подразделения по делам несовершеннолетних, есть вероятность, что школьников поставят на учет.

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