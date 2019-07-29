Нарушения выявили в калужском детсаду после отравления там детей

В городе Жуков в Калужской области выявлены массовые нарушения в детском саду «Сказка». Прокурорская проверка началась после поступления данных об отравлении девяти воспитанников детского сада.

Согласно заключениям лабораторных испытаний, три из взятых смывов признали не соответствующими требованиям по показателю «бактерии группы кишечной палочки». Также установлено несоответствие требованиям нормативов о пищевой продукции по микробиологическим показателям в восьми суточных пробах, пишет газета «Весть».

Сотрудники Роспотребнадзора, в свою очередь, нашли нарушения по содержанию и организации режима работы детского сада. Однако пока им не удалось установить прямую причинную связь выявленных нарушений с заражением детей ротавирусной инфекцией.

Районная прокуратура инициировала привлечение должностных лиц к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в больницы Жукова стали поступать воспитанники этого детского сада с одинаковыми симптомами. Всем девятерым был поставлен диагноз «ротавирусная инфекция». Но госпитализация заболевшим не потребовалась.