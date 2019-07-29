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Названа дата прощания с Владимиром Кара-Мурзой

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Фото: ТАСС/Александр Данилюшин
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Церемония прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза – младший в Facebook 29 июля.

Прощание начнется в 10:00. В 13:00 пройдет отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Журналиста похоронят на Даниловском кладбище рядом с могилой его отца.

Историк и тележурналист скончался утром 28 июля в Москве, о его смерти сообщил Владимир Кара-Мурза – младший.

Соболезнования в связи с его кончиной ранее выразили в Союзе журналистов России (СЖР).

Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году. С 1992 года работал на телевидении. С 1993 по 2001 год работал в первой в России частной телекомпании НТВ. После этого был сотрудником различных телеканалов и радиостанций, публиковался в печатных изданиях.

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