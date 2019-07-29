Луганская ТЭЦ перешла с использования угля на газ

Луганская теплоэлектростанция (ТЭС) перешла с угля на использование газа. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий в Facebook.

«Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели из потребления угля на газ. Всё прошло в штатном режиме, перебоев не было», — написал он.

26 июля агентство «Интерфакс-Украина» писало, что 29 июля Луганская ТЭС может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из России, пишет RT. Об этом, по данным СМИ, свидетельствовали данные протокола заседания Луганской администрации и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

7 июня руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что Украина полностью зависит от связей с Россией и не способна от них отказаться. По его словам, Киев не может улучшить свою энергетическую безопасность.