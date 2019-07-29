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Режиссер Марчелли рассказал о кандидатах в худруки Волковского театра

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Режиссер Евгений Марчелли рассказал в интервью «Известиям» о кандидатах на пост нового художественного руководителя Театра имени Волкова в Ярославле.

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По словам Марчелли, который до недавнего времени являлся худруком Волковского театра, кандидатуры, рассматриваемые в Министерстве культуры, достойны того, чтобы вести театр дальше.

«Меня поставили в известность, какие кандидатуры рассматриваются, но пока в Министерстве культуры не приняли окончательное решение, не могу ничего озвучивать» — добавил он.

Режиссер также отметил, что найти художественного руководителя очень сложно, потому что в этом деле трудно спрогнозировать успех.

В начале июля министр культуры России Владимир Мединский уволил директора Театра имени Волкова Алексея Туркалова, а бывшему худруку объявили выговор за репутационные потери, после чего Марчелли решил уйти по собственному желанию.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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