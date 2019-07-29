Москвичам порекомендовали не подкармливать диких бобров

Жителям Москвы посоветовали не подкармливать бобров, живущих в городе, так как у животных могут возникнуть проблемы с пищеварением и они могут утратить навыки самостоятельного поиска пищи. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Рацион бобра составляют древесно-кустарниковая растительность из мягких лиственных пород, а также водная и прибрежно-водная растительность. Среднестатистические городские жители не способны обеспечивать животных естественной для них пищей и пытаются подкармливать их яблоками, морковью и другими овощами и фруктами», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва». В пресс-службе «Мосприроды» подчеркнули, что для бобра такая пища неестественна.

По словам представителя ведомства, в столице обитает несколько десятков бобров. Они живут в парках «Долина реки Сетунь», «Москворецкий», в Покровском-Стрешнево и в лесопарках Северо-Восточного административного округа, уточняет НСН.

Ранее очевидцы из района Ново-Переделкино сообщили, что на реке Алешинке местные жители кормят бобров яблоками.

В апреле сообщалось, что жительница Рязанской области пострадала в результате нападения крупного бобра на территории населенного пункта. Животное укусило пострадавшую за ногу.

В ноябре 2018 года жители подмосковных Мытищ пожаловались, что после обустройства реки бобры, живущие в реке Яузе, атакуют деревья, посаженные вдоль берега. Во время расчистки Яузы бобровые хатки были уничтожены. Кроме того, рабочие убрали корни водных растений, которыми животные питались.