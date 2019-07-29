Прямой эфир

Москвичам порекомендовали не подкармливать диких бобров

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям Москвы посоветовали не подкармливать бобров, живущих в городе, так как у животных могут возникнуть проблемы с пищеварением и они могут утратить навыки самостоятельного поиска пищи. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода» департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

«Рацион бобра составляют древесно-кустарниковая растительность из мягких лиственных пород, а также водная и прибрежно-водная растительность. Среднестатистические городские жители не способны обеспечивать животных естественной для них пищей и пытаются подкармливать их яблоками, морковью и другими овощами и фруктами», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва». В пресс-службе «Мосприроды» подчеркнули, что для бобра такая пища неестественна.

По словам представителя ведомства, в столице обитает несколько десятков бобров. Они живут в парках «Долина реки Сетунь», «Москворецкий», в Покровском-Стрешнево и в лесопарках Северо-Восточного административного округа, уточняет НСН.

Ранее очевидцы из района Ново-Переделкино сообщили, что на реке Алешинке местные жители кормят бобров яблоками.

В апреле сообщалось, что жительница Рязанской области пострадала в результате нападения крупного бобра на территории населенного пункта. Животное укусило пострадавшую за ногу.

В ноябре 2018 года жители подмосковных Мытищ пожаловались, что после обустройства реки бобры, живущие в реке Яузе, атакуют деревья, посаженные вдоль берега. Во время расчистки Яузы бобровые хатки были уничтожены. Кроме того, рабочие убрали корни водных растений, которыми животные питались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты обсудили защиту популяции тигров на пресс-конференции в МИЦ «Известия»
В Индии леопард напал на мужчину и съел его ногу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017