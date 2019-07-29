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Человечество израсходовало годовой запас природных ресурсов раньше срока

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Человечество израсходовало объем природных ресурсов на 2019 год, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра Global Footprint Network. С понедельника, 29 июля, население планеты начинает жить «в долг», говорится в отчете.

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«Человечество в настоящее время использует природу в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы нашей планеты», — пояснили исследователи в своем отчете. В нем также указано, что в этом году Всемирный день экологического долга наступил на два месяца раньше запланированного срока.

Исследователи подчеркивают, что использование воды, воздуха и почвы «в долг» будет иметь последствия. В частности, он проявится в виде исчезновения лесов, эрозии почвы и потери биологического разнообразия. Эти явления, в свою очередь, приведут к изменению климата.

26 июля старший научный сотрудник главной научной обсерватории Андрей Киселев рассказал о причинах таких климатических аномалий, как выпадение снега летом. Он отметил, изменения климата зависят от экологических причин. При этом, по словам климатолога, неправильным было бы обвинять в необычных климатических явлениях исключительно антропогенную составляющую.

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