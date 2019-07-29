В Москву придут рекордно холодные ночи

Две ближайшие московские ночи могут стать рекордно холодными. Об этом 29 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил «РИА Новости».

По словам синоптика, преодолеть многолетние показатели самой низкой температуры за 29 июля в понедельник не получилось, но в ближайшие две ночи температура может побить июльский рекорд 69-летних наблюдений.

«Не побили рекорд, температура была выше 15 градусов. А вот ночью можем побить. Минимальная температура 30–31 числа — 9 градусов. Сегодня ночью ждем 7–9 градусов. А в ночь на среду — 6–8 градусов, тогда рекорд точно должен состояться. Минимальная температура 29 июля ночью была 8,6 градуса — это за 69 лет наблюдений» — сказал Синенков.

28 июля москвичей предупредили о температурном антирекорде — ожидалось, что к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла.

По прогнозам специалистов, последние дни июля в Москве станут самыми пасмурными за месяц.