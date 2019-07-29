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Жители Курска выберут мероприятия Дня города

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Курск отметит 987-летие 25 сентября. В преддверии праздника городское управление культуры объявило конкурс на самые оригинальные предложения по мероприятиям.

Выступить со своими идеями могут не только обычные горожане, но и любая организация или учреждение. Заявки принимаются до 10 августа, пишет «Курская правда».

В 2012 году Курск отметил свое 980-летие, в 2009 году впервые за последние 90 лет на месте своего обретения побывала Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение», самая почитаемая икона в Русской зарубежной церкви.

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