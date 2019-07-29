Сотрудники ГИБДД спасли мальчика с приступом эпилепсии в Астрахани

Полицейские в Астрахани оказали помощь ребенку с приступом эпилепсии. Сотрудники ДПС сопроводили автомобиль с мальчиком до больницы через пробку.

Инцидент произошел на улице 2-й Соликамской. По данным МВД, возле дежурившего наряда ДПС остановился автомобиль, из него выскочила женщина и попросила о помощи. По словам астраханки, у ее сына произошел приступ и она поймала попутку, чтобы добраться до больницы, но по пути машина остановилась в пробке. Об этом пишет «Астрахань-24».

Полицейские проложили максимально быстрый маршрут до областной детской больницы и сопроводили машину с 4-летним пациентом. Кортежу удалось миновать затор и за несколько минут доставить ребенка в приемный покой. Мальчик госпитализирован в реанимацию.