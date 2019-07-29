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Литовские власти решили восстановить доступ к сайту «Sputnik Литва»

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению решила возобновить доступ к сайту «Sputnik Литва». Об этом сообщает российское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства 29 июля.

«Доступ к ресурсу восстановят до 1 августа 2019 года после проверки того, что контент, якобы защищенный авторским правом, был удален с сайта», — сказано в сообщении.

Согласно литовскому закону об авторском праве и смежных правах, после выполнения требований регулятора доступ к ресурсу должен быть восстановлен в течение пяти рабочих дней.

10 июля комиссия постановила запретить доступ к сайту агентства из-за якобы нарушения авторского права. Через два дня Вильнюсский окружной административный суд заблокировал российский ресурс.

Действия литовского регулятора МИД РФ назвал кампанией по дискриминации российских СМИ и откровенной травлей, пишет ТАСС.

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