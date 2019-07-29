Прямой эфир

Парки Ижевска проверят после ночного шума с концерта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти проведут проверку в отношении руководства парков Ижевска. Причиной стали жалобы жителей на громкую музыку, которая доносилась с фан-зоны парка Кирова. В ночь на воскресенье, 28 июля, там состоялся open air, организаторы которого арендовали площадку.

Звуки были слышны даже в Ленинском районе. Глава города Олег Бекмеметьев пообещал, что такой ночной шум больше не повторится. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Ранее в Саратовской области решили отменить XII фестиваль музыки и авторской песни «Время колокольчиков». Роспотребнадзор не разрешил проведение массового мероприятия на реке Медведица из-за ситуации с распространением мышиной лихорадки. Не исключено, что фестиваль перенесут на конец августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Певицу Аниту Цой увезли в больницу с фестиваля «Жара»
Музыкальный фестиваль отменили под Саратовом из-за мышиной лихорадки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017