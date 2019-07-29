Парки Ижевска проверят после ночного шума с концерта

Власти проведут проверку в отношении руководства парков Ижевска. Причиной стали жалобы жителей на громкую музыку, которая доносилась с фан-зоны парка Кирова. В ночь на воскресенье, 28 июля, там состоялся open air, организаторы которого арендовали площадку.

Звуки были слышны даже в Ленинском районе. Глава города Олег Бекмеметьев пообещал, что такой ночной шум больше не повторится. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Ранее в Саратовской области решили отменить XII фестиваль музыки и авторской песни «Время колокольчиков». Роспотребнадзор не разрешил проведение массового мероприятия на реке Медведица из-за ситуации с распространением мышиной лихорадки. Не исключено, что фестиваль перенесут на конец августа.