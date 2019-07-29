Комбинат сносят в Хабаровском крае по уникальной технологии

В Амурске (Хабаровский край) приступили к сносу зданий бывшего целлюлозно-картонного комбината. Первые работы провели по обрушению дрожжевого цеха.

Работы проводятся по современным технологиям, без применения взрывчатых веществ. Подрядчиком выступает АО «Работы Взрывные Специальные» (РВС), пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам гендиректора РВС Юрия Овчарова, обрушение происходит при помощи генератора импульсного действия. Принцип его работы позволяет создать высокое пневматическое давление внутри здания из железобетона или кирпича.

Овчаров также не исключил вероятность того, что такая технология применяется на Дальнем Востоке впервые.

Гендиректор РВС рассказал, что в 2018 году при помощи данной технологии предприятие демонтировало самый высокий недострой в мире — радиотелевизионную башню в Екатеринбурге высотой 230 м.

Решение о сносе телебашни было принято 21 марта 2018 года, а осуществили задуманное 24 марта. На период демонтажа было перекрыто движение поездов на одном из участков метро, а также закрыто движение по двум улицам.