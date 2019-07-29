США выразили надежду на диалог с Россией по вопросам нераспространения

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Москва ведут стратегический диалог, который в будущем может охватить вопросы нераспространения. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает «РИА Новости».

«Мы надеемся, что это вырастет во что-то, что охватит широкий круг вопросов нераспространения, не только вопросы ядерного распространения. Надеемся, что Китай присоединится к нам в этом обсуждении. Мы считаем, что сегодня Китай должен быть частью таких договоренностей», — отметил госсекретарь.

В начале июля стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшие месяцы может провести переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Предыдущая встреча Лаврова и Помпео прошла 14 мая текущего года в Сочи.

Политики обсудили двусторонние отношения и актуальные темы мировой повестки, в том числе ситуацию в Сирии, Венесуэле, КНДР, на Украине и в Иране.

Лавров, комментируя итоги переговоров, признал наличие существенных различий в позициях США и РФ по ряду вопросов, но выразил уверенность, что Вашингтон заинтересован в политическом урегулировании многих ситуаций, в том числе в Иране.