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Дуб в одном из сел Вологодской области стал памятником природы

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Старинному дубу в усадьбе Хвалёвское на окраине села Борисово-Судское в Вологодской области присвоили статус памятника живой природы России.

Эксперты установили, что дубу черешчатому не менее 170 лет, информирует ИА FlashNord. Усадьба Хвалёвское является родовым имением дворянского рода Качаловых. Там появилась памятная доска с описанием и указанием возраста дуба.

По данным на апрель 2019 года, всего в России числится 216 деревьев — памятников живой природы. В 2018 году этот статус получили клен в музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка» и сосна в усадьбе Асеевых в Рассказово.

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