Жительница Магадана потеряла 850 тыс. рублей при попытке купить квартиру

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой стала местная жительница, которая пыталась приобрести квартиру.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по региону, в правоохранительные органы с заявлением обратилась женщина 1976 года рождения. По ее словам, она нашла объявление о продаже квартиры на одном из сервисов бесплатных объявлений. Связавшись с продавцом, они договорились о задатке.

Женщина совершила несколько платежных операций и перевела 850 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.