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Директора молочной кухни в Брянске будут судить за вымогательства

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В Брянске передано в суд уголовное дело в отношении директора молочной кухни. Женщина вымогала деньги у подчиненных.

По данным следствия, руководительница муниципального предприятия с марта по октябрь 2018 года требовала, чтобы работники отдавали ей зарплату и материальную помощь. От действий директора пострадали десять человек. В общей сложности подсудимая получила 148 тыс. рублей, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Уголовное дело было возбуждено по факту превышения должностных полномочий. Материалы переданы в суд. Женщине грозит до 4 лет лишения свободы.

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