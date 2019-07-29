Более 700 млн рублей дополнительно получит ЕАО на развитие социнфраструктуры

Еврейской автономной области из федерального бюджета выделят дополнительные 704 млн рублей на поддержку центров экономического роста. Такое решение приняло правительство РФ.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, значительная часть средств будет направлена на здравоохранение. Планируется провести капитальный ремонт двух учреждений, приобрести медоборудование, построить два фельдшерско-акушерских пункта и социально-культурный центр, пишет ИА ЕАОMedia.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ заявил, что пяти регионам Дальнего Востока выделены более 15,5 млрд рублей. Средства будут поступать в течение трех лет.

5 млрд рублей получит Республика Саха (Якутия), 110 млн рублей — Приморье, 795 млн рублей — Магаданская область, 8,9 млрд рублей — Сахалинская область.