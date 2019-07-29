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Более 700 млн рублей дополнительно получит ЕАО на развитие социнфраструктуры

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Еврейской автономной области из федерального бюджета выделят дополнительные 704 млн рублей на поддержку центров экономического роста. Такое решение приняло правительство РФ.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, значительная часть средств будет направлена на здравоохранение. Планируется провести капитальный ремонт двух учреждений, приобрести медоборудование, построить два фельдшерско-акушерских пункта и социально-культурный центр, пишет ИА ЕАОMedia.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ заявил, что пяти регионам Дальнего Востока выделены более 15,5 млрд рублей. Средства будут поступать в течение трех лет.

5 млрд рублей получит Республика Саха (Якутия), 110 млн рублей — Приморье, 795 млн рублей — Магаданская область, 8,9 млрд рублей — Сахалинская область.

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