В Сибири и на Дальнем Востоке продолжают гореть леса

Более 3 миллионов гектаров охвачено огнем в Сибири и на Дальнем Востоке. Наиболее сложная обстановка в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. МЧС увеличит группировку до 15 тыс. человек, сейчас сил и средств не хватает. Угрозы населению нет, но жители страдают от смога. Гарь чувствуется в Иркутске, на Байкале, во многих населённых пунктах Якутии. Дым от пожаров добрался до Улан-Удэ.