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Барак и окружавшие его деревья загорелись в Омске

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Двухэтажный барак сгорел на Красноярском тракте в Омске. Огонь от здания перекинулся на деревья.

По данным МЧС, к моменту прибытия пожарных огонь охватил крышу заброшенного здания. Площадь горения составляла около 300 кв. м. В тушении пожара принимали участие 34 спасателя и семь единиц спецтехники, сообщает ИА «Омскрегион».

По данным очевидцев, огонь перекинулся на деревья. Пожар был ликвидирован в течение трех часов.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Оперативные службы устанавливают виновных в возгорании.

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