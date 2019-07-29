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В Совфеде оценили призывы ввести украинские войска в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков прокомментировал предложение шеф-редактора украинской версии журнала Forbes Максима Кухара ввести войска в Россию. По словам сенатора, такая идея может исходить только от совершенно нездорового человека.

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«Относительно вообще возможности украинской армии, то она хотя бы разобралась с украинскими нацистами внутри своей страны, которые диктуют свои условия власти», — сказал Цеков журналистам «РИА Новости» в понедельник, 29 июля.

Он также призвал украинских политиков и журналистов быть более взвешенными в своих высказываниях. По его словам, если кто-то решит вторгнуться на территорию России, то «конец для них будет весьма неутешительный».

Также инициативу прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Всем этим злопыхателям ничего не остается, как геройствовать на безопасном расстоянии, высовывая свои головы из «окопов» и выкрикивая бредовые призывы, мысли и угрозы в адрес России», — сказал он журналистам агентства.

Шеремет отметил, что никому в мире не хочется видеть Россию сильной и сплоченной.

Кухар опубликовал призыв о срочном введении войск в Россию на своей странице в Facebook 27 июля. По его словам, переброска армии необходима для «поддержки новых демократических властей». Также он предложил обучить украинских военных российским законам, чтобы они могли в рамках законодательства действовать на территории чужой страны, пишет «Газета.ру».

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