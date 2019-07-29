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Синоптики предрекли осеннюю погоду в конце июля в Москве

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Последние дни июля в Москве станут самыми пасмурными за месяц. Об этом НСН рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам специалиста, 30 и 31 июля ожидается погода, которая напомнит жителям Центральной России о климате конца сентября — начала октября.

«Запахнет настоящей осенью. Вторник и особенно среда в тылу циклона станут самыми пасмурными, дождливыми, ветреными и холодными днями недели и месяца», — рассказал Тишковец.

Температура воздуха ночью составит до +4…+9 градусов, днем — +10…+15 градусов. Во второй половине недели — в начале августа — атмосферное давление начнет расти, осадки сократятся и будут идти местами. Также ожидается потепление и солнечная погода. В частности, 2 августа температура воздуха днем составит +15…+20 градусов, а к выходным потеплеет до +17…+22 градусов, что соответствует многолетней норме для этого месяца.

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