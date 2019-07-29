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Фильм о чиновнике-коррупционере победил на кинофестивале в Ессентуках

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В Ессентуках завершился кинофестиваль «Хрустальный источникъ». Главный приз достался фильму Светланы Проскуриной «Воскресение», который посвящен одному дню из жизни современного российского чиновника-коррупционера.

Картина ранее уже была удостоена восьми призов Московского международного кинофестиваля. Режиссер Проскурина была призером кинофестиваля в Локарно, отмечает NewsTracker.

Напомним, французский актер Пьер Ришар получил в Ессентуках специальный приз «За высокое служение искусству». В рамках второго «Хрустального источника» открыли Аллею звезд, состоящую из шести плит с именами знаменитых артистов. В основной конкурс, в частности, вошли фильмы «В Кейптаунском порту», «Последнее испытание», «Это не навсегда», «Дорогой папа» и другие.

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