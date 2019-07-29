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В Афганистане сотрудники министерства погибли при обрушении стены

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Rahmat Alizadah
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В Кабуле обрушилась стена министерства Афганистана по вопросам хаджа и религии. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Pajhwok Afghan News.

По данным информагентства, в результате ЧП трое сотрудников ведомства погибли, еще пятеро пострадали. Иные подробности не сообщаются.

Ранее 29 июля стало известно о нападении террористов на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. В результате атаки 20 человек погибли, не менее 50 пострадали.

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