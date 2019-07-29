В Афганистане сотрудники министерства погибли при обрушении стены
В Кабуле обрушилась стена министерства Афганистана по вопросам хаджа и религии. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Pajhwok Afghan News.
По данным информагентства, в результате ЧП трое сотрудников ведомства погибли, еще пятеро пострадали. Иные подробности не сообщаются.
Ранее 29 июля стало известно о нападении террористов на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. В результате атаки 20 человек погибли, не менее 50 пострадали.