В Афганистане сотрудники министерства погибли при обрушении стены

В Кабуле обрушилась стена министерства Афганистана по вопросам хаджа и религии. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает Pajhwok Afghan News.

По данным информагентства, в результате ЧП трое сотрудников ведомства погибли, еще пятеро пострадали. Иные подробности не сообщаются.

Ранее 29 июля стало известно о нападении террористов на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. В результате атаки 20 человек погибли, не менее 50 пострадали.