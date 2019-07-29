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АКИТ поддержала новую схему работы AliExpress в России

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra/ZUMAPRESS
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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в беседе с «Известиями» положительно оценил решение крупнейшего зарубежного маркетплейса в России AliExpress начать работу с малым и средним бизнесом.

Ранее 29 июля «Ведомости» написали со ссылкой на представителя AliExpress Антона Пантелеева о том, что площадка станет оптовым поставщиком небольших сетей. Отмечается, что прежде AliExpress с закупками юридических лиц отдельно не работала.

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«Мы приветствуем тот факт, что AliЕxpress начнет работать по той же схеме, по которой работают другие участники внешнеэкономической деятельности. Все товары, которые будут продаваться по такому сценарию, должны будут проходить сертификацию, проходить требования безопасности ЕАЭС, с таких товаров всегда оплачиваются необходимые налоги и пошлины», — сказал президент АКИТ.

Насколько эффективной окажется выбранная модель ведения бизнеса и как она отразится на российском рынке, покажет конкуренция, отметил эксперт.

«До этого интернет-магазин​ работал по другой схеме, когда он доставлял товары напрямую клиентам. В связи с этим у него не возникало обязанностей платить налоги, заниматься сертификацией продукции и выполнять другие требования российского законодательства», — заключил Соколов.

По словам аналитика Михаила Бурмистрова, доля китайских товаров в непродовольственном ассортименте розницы в России очень велика, потому закупки через AliExpress могут быть привлекательны для российского бизнеса, пишет «Федеральное агентство новостей».

11 июня сообщалось, что AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию.

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