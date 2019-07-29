Похищенную полгода назад картину XIX века нашли в Ялте

В Ялте полицейским удалось найти похищенную около полугода назад картину конца XIX – начала XX века. Личность похитителя уже установлена. Карина представляет историческую ценность.

Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму, женщина обратилась в полицию с сообщением о краже из ее дома в декабре 2018 года. Она рассказала, что у нее украли полотно одного из русских художников. На нем был изображен осенний пейзаж Казани. Жертва ограбления утверждала, что картина досталась ей в наследство от бабушки.

Полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий из другого города. Он написал явку с повинной и рассказал, что, находясь в квартире женщины, обратил внимание на картину, которая, по его мнению, представляла художественную ценность. Воспользовавшись тем, что хозяйка квартиры отвлеклась, он похитил полотно. Картину он продал, а деньги потратил на свои нужды. Позже ее обнаружили у антиквара в Севастополе.

Специалисты произвели экспертизу картины. Они признали, что полотно представляет историческую ценность, но хранилось с нарушениями. Нынешняя стоимость картины — 30 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.