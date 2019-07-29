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Основателя казанского хосписа пригласили выступить в ООН

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Основатель первого в Казани хосписа Владимир Вавилов выступит с трибуны Организации Объединенных Наций. Приглашение председателю правления Фонда имени Анжелы Вавиловой поступило из МИД РФ, сказал Вавилов на пресс-конференции.

«Сейчас готовим документы, это будет где-то с октября по декабрь. Точной даты пока нет», — отметил он.

Вавилов поделится опытом сотрудничества с иностранными коллегами, сообщает ИА «Татар-информ». Некоммерческое медицинское частное учреждение «Детский хоспис» с отделением для пациентов старше 18 лет работает в Казани с 2014 года.

Количество паллиативных коек в медучреждениях России достигло мирового уровня, однако хосписы и профильные отделения в больницах на 70–85% заняты людьми, которых просто некуда пристроить. Об этом говорят данные мониторинга проекта ОНФ «Регион заботы». На деле доступность паллиативной помощи колеблется от 7% (в ДВФО) до 36% (в СЗФО).

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