Прямой эфир

СМИ узнали о возможном отказе Индии от американских беспилотников

0
Фото: wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Индии задумались о целесообразности покупки у США беспилотников RQ-4 Global Hawk. Как пишет 29 июля газета Hindustan Times, сомнения появились после сообщений о том, что Иран сбил американский БПЛА в Ормузском проливе.

Накашмирил: как Трамп устроил политический кризис в Индии
Заявления президента США произвели эффект разорвавшейся бомбы

По данным издания, Индия планировала закупить у США 30 аппаратов на сумму $6 млрд.

Однако после инцидента в Ормузском проливе военное ведомство и ВВС страны усомнились в неуязвимости дронов, а также остались недовольны установленной Вашингтоном стоимостью.

При этом источники издания заверяют, что переосмысление покупки не связано с политическими отношениями Индии и Соединенных Штатов.

18 июля СМИ сообщили, что в Ормузском проливе корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, который находился в 900 км от судна и якобы представлял для него опасность.

Однако власти Ирана потерю устройства опровергли, предположив, что американцы по ошибке сбили собственный БПЛА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп выразил готовность стать посредником в споре Индии и Пакистана
В США сообщили о двух подбитых иранских беспилотниках

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017