СМИ узнали о возможном отказе Индии от американских беспилотников

Власти Индии задумались о целесообразности покупки у США беспилотников RQ-4 Global Hawk. Как пишет 29 июля газета Hindustan Times, сомнения появились после сообщений о том, что Иран сбил американский БПЛА в Ормузском проливе.

По данным издания, Индия планировала закупить у США 30 аппаратов на сумму $6 млрд.

Однако после инцидента в Ормузском проливе военное ведомство и ВВС страны усомнились в неуязвимости дронов, а также остались недовольны установленной Вашингтоном стоимостью.

При этом источники издания заверяют, что переосмысление покупки не связано с политическими отношениями Индии и Соединенных Штатов.

18 июля СМИ сообщили, что в Ормузском проливе корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, который находился в 900 км от судна и якобы представлял для него опасность.

Однако власти Ирана потерю устройства опровергли, предположив, что американцы по ошибке сбили собственный БПЛА.