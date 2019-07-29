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Пятикратный чемпион Англии по футболу Эвра объявил о завершении карьеры

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Фото: Global Look Press/JFK/Eibner
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Пятикратный чемпион Англии по футболу, экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом 29 июля сообщил портал Tribalfootball.com.

«Моя карьера как игрока завершена. Официально. Я начал проходить обучение в УЕФА на получение тренерской лицензии категории B еще в 2013 году. Теперь же мне хочется перейти на категорию A. Скорее всего, через полгода я смогу возглавить команду», — приводит слова футболиста «Газета.ру».

За свою карьеру 38-летний футболист играл за итальянские клубы «Марсалу», «Монцу», «Ювентус» и за французские «Монако», «Ниццу», «Марсель». В его активе также 81 матч в составе сборной Франции, пишет RT. Большую часть времени игрок провел в английском «Манчестер Юнайтед» — в составе команды он завоевал 14 трофеев, в том числе пять титулов чемпиона Англии, а также победу в Лиге чемпионов. Последним клубом футболиста был «Вест Хэм». Прошлый сезон Эвра провел в статусе свободного агента.

25 июля сообщалось, что ФК «Краснодар» подтвердил трансфер французского футболиста Реми Кабелля.

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