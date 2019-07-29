Использованные шприцы и пробирки с кровью нашли под Нефтекамском

Жители Нефтекамска обнаружили свалку использованных шприцов и пробирок с кровью. Фото появилось в соцсетях и вызвало широкий общественный резонанс.

Сообщается, что скопление использованных предметов находится в песчаном карьере неподалеку от города. Правда, пока непонятно, насколько опасна эта свалка. Разбираться в этом будут специалисты. Им также предстоит выяснить происхождение отходов медицинского производства, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Между тем в комментариях под снимками, которые оставляют местные жители, утверждается, что подобный случай — далеко не единственный в Нефтекамске, и такие пугающие находки обнаруживают там не в первый раз.

В июне в Ижевске жители обнаружили свалку медицинских отходов рядом с жилым бараком.