Несогласованные выезды на природу запретят в Липецкой области

Выезд на природу студентов из спортивных секций запретят в Липецкой области. Речь идет о палаточных лагерях, которые не прошли согласование.

По данным властей региона, всё чаще группы студентов или воспитанников спортивных секций при выезде на природу не ставят в известность МЧС, Роспотребнадзор и другие контролирующие органы. При этом неизвестно, соблюдаются ли требования безопасности в подобных лагерях. В администрации Липецкой области намерены бороться со стихийным отдыхом детей, сообщает LipetskMedia.

Тема была поднята после трагедии в Хабаровском крае. В результате пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» погибли четыре ребенка. Предполагается, что пожар начался из-за неисправности обогревателя. Проверки по следам происшествия прошли в нескольких регионах. В частности, нарушения обнаружили в учреждениях на Сахалине.