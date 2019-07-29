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Кабмин Приангарья обсудил строительство многоквартирных домов в Тулуне

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В правительстве Иркутской области обсудили вопрос строительства многоквартирных домов для пострадавших от паводка жителей Тулуна. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Иркутской области.

Сейчас жители аварийных домов находятся в пунктах временного и длительного размещения. Во время совещания под председательством губернатора региона Сергея Левченко были рассмотрены предложения подрядчиков и площадки под строительство новых домов, в том числе за пределами города, пишет ИА IrkutskMedia.

Вопрос по внесению в генплан Тулуна изменений рассмотрит служба архитектуры Иркутской области совместно с администрацией муниципалитета.

28 июля жителей города Тулуна вновь начали эвакуировать из-за угрозы дождевого паводка. Ранее в тот день были эвакуированы жители четырех деревень Тулунского района, всего более 120 человек.

Паводки в Иркутской области начались после сильных дождей в конце июня. Погибли 25 человек, 750 человек были госпитализированы, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.

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